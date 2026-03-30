Волк покусал россиянина, защищавшего свою собаку

В селе Каховка Ромненского округа Амурской области волк покусал человека, который защищал от него свою собаку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника отдела управления по охране животного мира региона Максима Бормотова.

В данный момент волк не найден. На место происшествия выехали специалисты. Пострадавший за медицинской помощью не обращался.

Как рассказал Бормотов, сначала волка сбила машина около села. Животное выжило и сбежало обратно в лес, но через какое-то время снова вышло к людям. В этот раз волк напал на собаку, и один из местных жителей попытался отбить пса.

«Если просто сказать, что волк напал на человека, это не совсем правильно. Предыстория была такая, что волк перемещался рядом с селом, и выйдя на дорогу, его машина ударила. Это было начальным триггером. Когда он второй раз появился <...> один из местных жителей полез разнимать собаку с волком. И по ходу дела тот тоже кусанул его. Вот в этом заключалось нападение на человека», — рассказал Бормотов.

Специалист также добавил, что скорее всего нападение совершила старая особь — обычно близко к людям выходят те животные, которые не могут добывать пищу сами.

«Получается, он просто хотел, видимо, собаку вытащить, потому что здоровья уже нету, что-то там гоняться за косулями и за всем остальным», — добавил Бормотов.

Ранее медведь напал на женщину в Индии.