Раскрыта стоимость прекращения уголовного дела следователем из российского города

В Краснодарском крае бывшего старшего следователя отдела по Абинскому району Следственного комитета России (СКР) Гасана Гулмагомедова приговорили к семи годам колонии строгого режима. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба краевого суда.

Как установил суд, в 2023 году за прекращение уголовного дела и преследования в отношении подозреваемого в совершении преступления следователь получил взятку в один миллион рублей. Сумму взяточнику передали в два этапа. Первую половину он получил еще до прекращения дела, а вторую часть после. Защита Гасанова обращалась с апелляционной жалобой на приговор, но получила отказ.

Ранее сообщалось, что председатель суда Антрацита Костулин запросил 1,5 миллиона рублей взятки за приговор.