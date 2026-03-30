Сдававший жилье за алкоголь российский пенсионер попал под следствие

На Урале арестовали пенсионера, организовавшего наркопритон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 232 («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, 72-летний ранее судимый местный житель регулярно предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ. Оплату он принимал алкогольными напитками.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков. Также на двоих посетителей наркопритона были составлены административные протоколы.

