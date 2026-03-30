Нарисованное россиянином граффити привело к аресту за экстремизм

В Москве 20-летнего мужчину отправили под арест из-за нарисованного на двери жилого дома граффити. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Осторожно новости».

По данным издания, в ночь на 24 февраля молодой человек расписал дверь, ведущую на пожарную лестницу жилого дома на Талдомской улице изображением герба Русского добровольческого корпуса* (РДК; признан в России террористической организацией и запрещен) и аббревиатуру организации. Москвича обвинили по статье о демонстрации экстремистской символики и и отправили под арест на 10 суток.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай назвал РДК пиар-проектом для давления на Россию.