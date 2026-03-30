Суд оштрафовал рэпера Ганвеста за оскорбление в треке

Таганский суд столицы оштрафовал рэпера Руслана Гоминова (Ганвест) на 95 тысяч рублей за оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности в одном из своих треков. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Суд пришел к выводу, что он в тексте одного из треков распространяет информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу. Суд назначил Гоминову административное наказание в виде административного штрафа в размере 95 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о треке «Вика любит ПЭПЭ».

Ранее в отношении Ганвеста завели административное дело. Поводом послужило обращение в полицию директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она заявила, что в своих треках рэпер пропагандирует употребление наркотиков.