Россиянин приехал на разборку с ружьем и устроил бойню

В Московской области к 13 с половиной годам колонии строгого режима приговорили 45-летнего жителя Ногинска Сергея Корягина, признанного виновным в расправе из хулиганских побуждений. Об этом в Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в августе 2022 года друг осужденного попросил его принять участие в разборке их общего знакомого с неизвестными им людьми. На разговор Корягин захватил карабин, который хранил дома незаконно — срок разрешения на хранение истек за два года до этого. Встреча прошла на повышенных тонах и сразу переросла в конфликт. Решив, что приятелю грозит опасность, Корягин схватил оружие и открыл огонь. Один из выстрелов пришелся по кустам, где находился один из нападавших, который полученное ранение не пережил.

Вскоре после этого стрелка задержали.

