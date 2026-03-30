Мужчину арестовали на 15 суток за домогательство женщины в столичном метро

Московский суд арестовал на 15 суток мужчину, который потрогал женщину за ягодицы в вагоне поезда на станции метро «Театральная». Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

— Мужчину обвинили в мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ) и отправили в спецприемник на 15 суток, — говорится в публикации.

Сам правонарушитель во время суда заявил, что якобы случайно докоснулся до женщины, когда выходил из вагона. По неподтвержденным данным, мужчина женат, у него есть ребенок.

Ранее на полмесяца арестовали Евгения Еремеева, который шлепул блогершу Ксению Карпову по ягодицам в московском метро. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина шлепнул девушку по ягодицам, когда она стояла на платформе и снимала ролик. Позднее саму Карпову оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение общественного порядка.