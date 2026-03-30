Прошедший специальное обучение россиянин получил 20 лет колонии

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за подготовку терактов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как установил суд, участник террористического сообщества, созданного на Украине, предложил Андрею Дьяченко присоединиться к ним, чтобы в ходе террористической деятельности приобретать, хранить и перемещать взрывчатые вещества и устройства с целью дальнейшего изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и их использования на территории Запорожской области.

Также ему предложили пройти обучение для подрыва железнодорожного поезда и военного комиссариата. Дьяченко согласился на совершение терактов.

После прохождения обучения он получил ссылки на сайты с инструкциями по сборке СВУ и правилами их установки. Затем он незаконно приобрел пять электродетонаторов и компоненты для изготовления взрывных устройств, все хранил по месту жительства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была выявлена и пресечена его противоправная деятельность. Суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

