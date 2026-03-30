В Италии арестован подросток, планировавший теракт в школе

Итальянские карабинеры, согласно сообщению, арестовали 17-летнего подростка. Он, по их данным, собирался совершить террористический акт в школе в провинции Перуджа.

© Московский Комсомолец

17-летний молодой человек был арестован. Его подозревают в совершении преступлений, связанных с пропагандой и подстрекательством к совершению преступлений на почве этнической и религиозной дискриминации. Кроме того, его подозревают в хранении материалов, используемых в террористических целях.

Карабинеры изъяли у молодого человека инструкции по изготовлению огнестрельного оружия и боевых устройств. Также у него нашли информацию об опасных химических и бактериологических веществах, в ней содержалось руководство по диверсиям в отношении госслужб. Помимо этого, итальянские правоохранители нашли у арестованного данные о закупке оружия, изготовлении и подготовке взрывчатого вещества.

Подросток явно собирался «совершить массовое убийство в школе». Далее он планировал «собственное самоубийство». Подозреваемый общался в соцсетях с праворадикальной группировкой, которая продвигала расистские идеи.

Карабинеры в общей сложности провели семь обысков помещений, данных и компьютеров несовершеннолетних в пяти итальянских провинциях Италии. Они, по версии следствия, входили в транснациональную виртуальную сеть с экстремистской идеологией. Все они, как предполагается, причастны к распространению радикального контента.