Подозрительные контакты: что известно о задержанном в Москве британском спецагенте

ФСБ рассекретила подробности деятельности второго секретаря посольства Великобритании Альбертуса Джерардуса Янса Ван Ренсбурга, который, прикрываясь дипломатическим статусом, занимался сбором секретной информации. Как сообщает kp.ru, в поле зрения контрразведчиков британец попал после серии подозрительных контактов.

В октябре 2025 года дипломат встретился в кафе с экономистом Олегом Буклемишевым, а в ноябре — с сотрудницей «ИНГ Банка» Еленой Кабыш. 24 марта этого года он на служебной машине посольства прибыл в один из институтов РАН.

Особый интерес у разведчика вызывали российские регионы. Ван Ренсбург вместе с первой секретарем посольства Рашид Табассум Парвин совершил поездки в Самару и Иркутск. 17 января 2026 года пара устроила прогулку по московской промзоне, где британец сделал снимок режимного объекта. Кроме того, 27 февраля шпион встретился со стипендиатом престижной британской программы «Chevening» Андреем Успенским.

В ФСБ доказали разведывательно-подрывную деятельность Ван Ренсбурга. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. Это уже 16-й британский агент под прикрытием, высланный из страны с сентября 2024 года. Программа «Chevening», через которую традиционно велась работа с перспективными россиянами, фактически прикрыта, однако, как отмечается в материале, ее «поросль» остается.

На этом фоне источники также обращают внимание на активность британской дипломатической миссии в культурной среде. Посольство Великобритании регулярно проводит приемы для представителей российской элиты, среди которых оперная певица Дарья Давыдова и протоиерей Алексей Батанагов.