Журналиста Солдатова* заочно осудили на четыре года

Суд в Москве заочно отправил за решетку на четыре года журналиста Андрея Солдатова*, который обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а также в участии в деятельности организации, признанной нежелательной в России. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры иноагент Андрей Солдатов* заочно приговорен к четырем годам колонии общего режима, — рассказала Нефедова.

Ему также запретили администрировать сайты в интернете на протяжении четырех лет.

Уголовное дело в отношении Солдатова* возбудили в декабре прошлого года. Мужчина дважды за год нарушил закон об иноагентах, но при этом не начал ставить необходимые плашки под своими материалами. Суд заочно арестовал журналиста. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу в конце февраля этого года.

*Признан иноагентом.