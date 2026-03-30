В багаже у туриста в РФ обнаружили редкую морскую раковину весом полкилограмма

Пассажир привез в Россию редкую морскую раковину весом почти полкилограмма - ее обнаружили таможенники в аэропорту Барнаула и изъяли, так как она попадает под действие Конвенции СИТЕС. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление ФТС России.

44-летний мужчина прилетел в Россию из Таиланда и захватил с собой морской сувенир, не зная, что он подпадает под действие природоохранной конвенции.

Морская раковина лежала в ручной клади туриста, ее обнаружили при досмотре. Сувенир взвесили - выяснилось, что в нем более 490 граммов.

Эксперты установили, что речь идет о раковине вида Тридакна максимальная, в которой живет род крупных морских двустворчатых моллюсков, обитающих в тропиках. Эта раковина внесена в Конвенцию СИТЕС, так как находится под угрозой исчезновения. Ее вывоз с места обитания - того же Таиланда - без разрешительных документов запрещен.

По словам туриста, он нашел ее на пляже и решил привезти на родину для личной коллекции, однако таможенники сувенир изъяли.

На мужчину завели два административных дела - о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Ему грозит штраф.