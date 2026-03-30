Россиянин расправился с товарищем кувалдой

В Ставропольском крае арестовали мужчину за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 23 марта 43-летний местный житель в одном из домов города Благодарного распивал алкоголь с 46-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Обвиняемый схватил кувалду и нанес несколько ударов по голове пострадавшего. Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью.

По ходатайству следователя злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы для закрепления доказательной базы.

