Россиянин украл Mercedes ради больного раком дедушки

В Краснодаре автомеханик украл машину клиента, чтобы получить деньги на лечение дедушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, семья отдала свой Mercedes GL-250 на предпродажную подготовку. В итоге работы начали затягиваться, а когда хозяева приехали проверить автомобиль, он оказался продан. Выяснилось, что мастер заложил его знакомому за один миллион рублей, а тот быстро перепродал машину по поддельным документам.

Теперь автомеханику грозит до 10 лет колонии. На допросе он пояснил, что хотел выручить деньги для операции больного раком дедушки.

Ранее в Красноярске двое друзей похитили со склада одной из сети супермаркетов более 250 килограммов готовой еды.