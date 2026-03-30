Генерал медслужбы Кувшинов за хищения получил 7,5 года колонии

Хамовнический райсуд столицы в понедельник вынес приговор в отношении бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал-майора Константина Кувшинова. Генералу-медику вменили хищения 57 миллионов рублей бюджетных средств. Кстати, весь процесс уложился всего в три судебных заседания, поскольку генерал полностью признал вину и подписал досудебное соглашение. Это позволило провести процесс без исследования доказательств вины подсудимого.

Кувшинова обвинили по трем уголовным статьям - особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение взятки. Установлено, что в центр, которым руководил подсудимый, по завышенной стоимости было приобретено медоборудование, в том числе стоматологическое. Контракт с поставщиками был заключен на общую сумму свыше 100 млн рублей, реальная его стоимость составила 42,5 млн руб. Разницу, а это более 57 млн рублей,

соучастники коррупционной схемы распределили между собой.

Еще один эпизод дела - Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей. Из них 300 тысяч достались генералу. Взятку передал поставщик дезинфицирующих средств за то, что контракт лечебное учреждение заключило именно с его фирмой. Также в ходе расследования выяснилось, что вместо 21 стоматологической установки в ЛДЦ поставили только 19.

В минувшую пятницу на заседании суда генералу предоставили последнее слово.

"Я не жалею о явке с повинной, считаю, что принял единственно верное решение для себя, чтобы искоренить коррупционную деятельность, - сказал он. - Я понимал, что голову засовываю в петлю, но не мог поступить иначе". "Приношу извинения Министерству обороны и 9-му лечебно-диагностическому центру", - добавил бывший военачальник.

На том же заседании о сроке, который считает справедливым для подсудимого, высказался гособвинитель. Прокурор попросил суд приговорить генерала Кувшинова к 7,5 года колонии строгого режима со штрафом 2,4 миллиона рублей. А также лишить его генеральского звания, госнаград и права занимать руководящие должности после отсидки на срок 6 лет.

"Окончательно назначить 7,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в размере 2,4 млн рублей, взять под стражу в зале суда (ранее подсудимый был переведен под домашний арест. - прим. "РГ"). Лишить специального звания генерал-майор, а также государственных наград, конфисковать в доход государства 400 тысяч рублей, полученные в качестве взятки, и на 6 лет запретить занимать организационные должности", - огласила сегодня приговор судья.

Генерал-майор медслужбы запаса Константин Кувшинов возглавлял лечебно-диагностический центр (ЛДЦ) с февраля 2019 по май 2025 года, а до этого занимал должность заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.