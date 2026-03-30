Последствия падения обломков дрона в квартиру в российском городе попали на видео

Последствия падения обломков дрона в квартиру в Краснодаре попали на видео. Соответствующий ролик из российского города опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На представленных кадрах видны сломанные двери и выбитые проемы.

Минувшей ночью беспилотник попал в жилую многоэтажку в Прикубанском районе. Местные жители рассказали, что обещанные мэром Краснодара оповещающие сирены так и не сработали.

Об атаке люди узнали, услышав взрывы над городом.

До этого в Минобороны отчитались о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение недели с 23 по 29 марта активно пытались атаковать территорию России. По данным ведомства, всего было перехвачено и уничтожено как минимум 2818 дронов. Самые массированные атаки пришлись на 23 и 25 марта — тогда было ликвидировано 526 и 543 беспилотника соответственно.