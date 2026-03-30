В российском регионе завели дело о грабеже после угона большегрузов с таможни

В Калужской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали преступников, угнавших из зоны таможенного контроля грузовые автомобили с санкционными товарами. Общая стоимость продукции превысила 3 миллиона рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону, злоумышленники неоднократно ввозили в Россию запрещенные товары. Сотрудники таможенной службы задержали большегрузы с санкционной продукцией и поместили транспорт на хранение в специально отведенную зону. Однако преступники проникли на охраняемую территорию, угнали грузовики вместе с товаром и скрылись, протаранив ограждение таможни.

Благодаря оперативным действиям сотрудников УФСБ и управления государственной автомобильной инспекции УМВД России по Калужской области, злоумышленники были задержаны. Грузовые машины с нелегальной продукцией возвращены в зону таможенного контроля.

Следственным управлением УМВД России по Калужской области на основании материалов, переданных сотрудниками регионального УФСБ, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж, совершенный организованной группой в крупном размере»).

В настоящее время ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможные соучастники, которые могли помогать в организации угона и последующей реализации похищенных товаров. Расследование продолжается.