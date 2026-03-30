Раскрыты популярные схемы обмана российских туристов в Стамбуле

Путешественникам, отправляющимся в Стамбул, следует проявлять осторожность, так как мошенники подстерегают их в такси, ресторанах, метро и на улицах города. Местные жители поделились с kp.ru информацией о наиболее распространенных способах обмана.

Таксисты

Основные схемы мошенничества — это завышение платы за проезд через мосты и туннели (эти сборы не учитываются в счетчике), а также требование дополнительной платы за «возврат» на свою сторону Босфора. Ночных тарифов в городе нет. Эксперты рекомендуют заранее оговаривать маршрут, проверять показания таксометра и пользоваться приложениями для заказа такси. В случае обмана можно жаловаться на горячую линию ALO 153.

Рестораны и бары

Официанты часто подают закуски и воду без заказа, выдавая их за комплимент, а затем включают в счет по завышенной цене. С 1 февраля в Турции действует «Закон о прозрачности цен», запрещающий такие практики. Достаточно пригрозить обращением на ALO 153 — штрафы для нарушителей высоки.

Опаснее всего схемы для одиноких мужчин в районах Таксим и Султанахмет. «Случайный знакомый» заманивает в бар, где девушки заказывают дорогие напитки за счет туриста. Счет может достигать тысяч долларов, а при отказе платить известны случаи угроз и принудительного снятия денег в банкомате.

Уличные мошенники

Классика — «упавшая щетка»: чистильщик обуви роняет инструмент перед туристом, а в благодарность за помощь «бесплатно» чистит обувь, после чего требует оплату. Продавцы симитов (турецких бубликов) «спотыкаются», рассыпают товар и изображают отчаяние, чтобы получить от туристов деньги за якобы испорченный товар.

В метро у терминалов по продаже транспортных карт дежурят «помощники», которые переводят деньги туриста на свою карту, а взамен отдают пустую старую карту. Эксперты советуют не обмениваться картами с незнакомцами и при проблемах обращаться к сотрудникам в форме.

Бывший турецкий полицейский Мустафа Бегюрджю рекомендует при навязчивых действиях переходить в людное место, громко заявлять об отказе и называть происходящее мошенничеством — излишняя вежливость в таких ситуациях только вредит.