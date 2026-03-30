Двое россиян похитили со склада 250 килограммов салатов, котлет и плова

В Красноярске двое друзей похитили со склада одной из сети супермаркетов более 250 килограммов готовой еды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении МВД России.

По данным ведомства, двое мужчин работали в сети кладовщиком и водителем-экспедитором. Один из них предложил другу похищать еду, которую развозят по торговым точкам, и они приступили к делу. В результате за семь поездок злоумышленники вывезли 254 килограмма салатов, котлет, жареной рыбы, курицы, плова и других блюд – похищенное они делили между собой. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.

В отношении приятелей возбуждено уголовное дело о краже. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

