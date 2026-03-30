Рухнувший лифт с ребенком пролетел шесть этажей

Лифт сорвался с 14 этажа в красноярской высотке. Система аварийного торможения остановила его только на восьмом этаже. Находившаяся в кабине 15-летняя девочка получила травмы.

Следователи возбудили уголовное дело в связи с падением лифта. Речь идет об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, проинформировали в краевом главке СК.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 29 марта в доме на улице Первая Хабаровская. Известно, что девочка вошла в лифт на 14 этаже. Двинувшись, лифт начал стремительно падать и остановился шестью этажами ниже.

Пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму. Ребенок госпитализирован, сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что в этом году в отношении работников управляющей компании, в зону ответственности которой входит упомянутый дом, дважды возбуждались административные дела, связанные с нарушением порядка содержания общедомового имущества.