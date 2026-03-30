В Таганроге дроны повредили 12 многоквартирных и 27 частных домов

В результате массированной атаки беспилотников на Таганрог один человек не выжил, восемь горожан обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована, повреждения получили 39 жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она уточнила, что повреждены 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, остекление в школе N26, а также 10 автомобилей. Утром рабочая группа начнет обход поврежденных территорий.

Пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий. Мэр призвала жителей города соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Она напомнила, что при обнаружении обломков дронов ни в коем случае нельзя приближаться к ним, а следует незамедлительно сообщать в экстренные службы. 29 марта Камбулова сообщила, что средства противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Таганрог.