В США произошел пожар на базе космических сил Бакли, расположенной в штате Колорадо, передает CBS. Телеканал сообщает, что возгорание было зафиксировано утром 29 марта на западном краю базы недалеко от пересечения улиц Восточная Миссисипи-авеню и Цейлон-стрит.

"Огонь, по-видимому, был непосредственно к северу от небольшой солнечной батареи и рядом с ограждением по периметру", - уточнил CBS.

Спустя примерно час пожарная служба заявила, что возгорание больше не представляет угрозы. В прошлом октябре на предприятии Accurate Energetic Systems в штате Теннесси произошел взрыв. Завод производил взрывчатые вещества, в том числе для нужд Пентагона и ВСУ.

Службы экстренного реагирования, прибывшие на место происшествия, сначала вынуждены были находиться на безопасном расстоянии из-за риска повторных взрывов. Позднее более 300 человек осмотрели "почти каждый квадратный дюйм" предприятия, но не обнаружили никого из 18 пропавших без вести.