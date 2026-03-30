Талые воды подтопили населенные пункты Иркутской области
В ряде районов Приангарья оказались подтоплены села и поселки. Сложилась ситуация, связанная с угрозой для жизнедеятельности населения, сообщили в региональном главке МЧС.
Причиной подтопления стало активное таяние снега. Под водой находятся более 70 приусадебных участков в четырех муниципалитетах. Речь идет о селах Хомутово и Урик Иркутского округа, Большая Елань Усольского района, Еланцы Ольхонского района и поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.
На местах подтоплений работают спасатели. Специалисты откачивают и отводят воду, оказывают адресную помощь населению. Задействованы дорожные службы, сотрудники МВД, волонтеры.
В Хомутово по поручению губернатора Игоря Кобзева прошло выездное заседание рабочей группы областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Режим ЧС пока не введен - действует режим повышенной готовности.
По данным главы региона, в Приангарье идет холодный фронт. Ситуация с подтоплениями может измениться.