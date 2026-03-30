Пьяный пассажир с молотком устроил погром в петербургском автобусе

В Красносельском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 40-летнего нетрезвого мужчину, который спровоцировал конфликт с водителем автобуса на проспекте Ветеранов. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Уточняется, что агрессивный пассажир в попытке выбраться из салона повредил зеркало заднего вида и разбил молотком стекло передней двери. В результате действий дебошира водитель автобуса получил незначительные травмы.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанного инструмент и доставили его в отдел полиции. В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения, однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении.

21 марта в Санкт-Петербурге 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на сотрудников скорой помощи. Согласно словам свидетелей, инцидент начался с того, что пьяный житель города разбил бокал и начал есть стекло. Ему вызвали скорую помощь. Однако, когда врачи прибыли на место, мужчина набросился на них. В результате он повредил стекло выдвижной двери машины скорой помощи.