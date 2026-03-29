Картины Ренуара, Сезанна и Матисса украли из музея в Италии

Три картины Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимостью в миллионы евро, украли из частного музея Magnani Rocca Foundation (Маньяни-Рокка) неподалеку от итальянской провинции Парма. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Из галереи было украдено несколько произведений искусства, в том числе картина Пьера Огюста Ренуара «Рыбы» (Les Poissons), стоимостью около €3 млн. Преступники вырезали полотно из рамы в ночь на 23 марта, обойдя лазерную сигнализацию. В данный момент ведется расследование спецподразделением карабинеров.

Фонд Маньяни-Рокка — это одна из самых значимых частных художественных коллекций в Европе. Она расположена на «Вилле шедевров» (Villa dei Capolavori) в городке Мамиано-ди-Траверсетоло, примерно в 17 км от Пармы. Там находится частная коллекция коллекционера Луиджи Маньяни, которая считается одной из важнейших итальянских коллекций предметов искусства.

В феврале в Австралии осудили мужчину, который украл из музея египетский артефакт, чтобы вернуть его на родину.