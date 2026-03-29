В Вытегорском округе обнаружены тела двух рыбаков из Петербурга

В Вытегорском округе Вологодской области проводят проверку по факту гибели двух мужчин, приехавших из Санкт-Петербурга. Спасатели обнаружили тела 64-летнего и 65-летнего мужчин в шлюзе-2 Волго-Балтийского канала. Днём ранее их родственники заявили о пропаже — мужчины ушли на рыбалку и перестали выходить на связь, сообщает пресс-служба СК по Вологодской области.

В ходе осмотра места происшествия следователи не нашли следов, указывающих на криминальный характер смерти. По предварительным данным, речь идёт о несчастном случае. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точные причины гибели.

Спасатели обнаружили тела в акватории шлюза. Обстоятельства, при которых мужчины оказались в воде, пока не установлены. Известно, что они приехали в округ на отдых и отправились на рыбалку, после чего связь с ними прервалась.

Кирилловский межрайонный следственный отдел проводит проверку. Следователи устанавливают все детали произошедшего, опрашивают возможных свидетелей. Результаты судмедэкспертизы помогут восстановить картину трагедии.