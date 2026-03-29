В Москве загорелcя строящийся ЖК премиум-класса

На набережной Марка Шагала в Москве произошел пожар в строящемся здании. Об этом сообщает столичное управление МЧС России.

Информация о пожаре поступила спасателям в воскресенье. 0чевидцы сообщили, что горит здание на набережной Марка Шагала, д. 11, к. 2.

По данному адресу расположен жилой комплекс (ЖК) «Шагал» с квартирами по цене от 20 млн рублей.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание строительных материалов в строящемся здании», — сказано в сообщении МЧС.

Отмечается, что пожар уже локализован.