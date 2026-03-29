В ЮАР похищен и убит специалист по связям Африки и России

Специалист по связям Африки и РФ, дипломат Стивен Груздь убит после похищения группой преступников в ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости.

Груздь возглавлял программу по Африканскому управлению и дипломатии в Южноафриканском институте международных отношений (SAIIA). Коллеги подтвердили его гибель.

«С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя», — говорится в заявлении SAIIA.

Южноафриканские СМИ пишут, что дипломат и ученый был похищен в пятницу в Йоханнесбурге. Полиция перехватила машину с подозреваемыми в ночь на субботу в районе Джеппестаун. Пять человек задержаны, один из них сообщил об убийстве и показал, где лежит тело.

Полиция продолжает расследование.