На территории Чеченской Республики ввели режим ЧС из-за непогоды. Распоряжение подписал глава региона Рамзан Кадыров. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в Чечне второй день идут проливные дожди. Вода подтопила ряд населенных пунктов, размыла трассы, повредила мосты. В республике наблюдаются проблемы с электричеством.

«Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим «Чрезвычайная ситуация» на территории Чеченской Республики», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Гудермесском районе из-за обильных дождей и повышения уровня воды в реках подтопленными оказались около 750 домов. Спасатели эвакуировали свыше 500 жителей.

По данным местной администрации, в работах по ликвидации последствий природной катастрофы задействованы 841 человек и 51 единица техники.