В Хасавюртовском районе Дагестана ввели режим ЧС

Из-за наводнений в Хасавюртовском районе Дагестана введен режим ЧС. В регионе частично отсутствует электричество, в подтопленные зоны стягивается техника, сообщает местная администрация.

В воскресенье местные власти сообщили в телеграм-канале о введении режима ЧС вследствие ливней и паводка.

«Врио главы МО «Хасавюртовский район» Багаутдин Мамаев провёл совместное совещание в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации», — сказано в заявлении.

Ранее в селе Адильотар подтопило более 460 домов, людей эвакуировали.

Из-за ливней и подтоплений без света в Дагестане остались около 500 тысяч абонентов. По данным главы региона Сергея Меликова, сейчас ситуация стабилизируется: накануне вечером света не было у 110 тысяч жителей.

До 30 марта в Дагестане действует режим повышенной готовности.

В зону подтопления прибывает специализированная техника, ликвидируются последствия паводка.