Серьезное ЧП в Ярославле: сгорел многоквартирный дом

В Ярославле произошел ночной пожар в многоквартирном доме. Около полусотни жильцов было спасено, пострадал один человек, сообщает региональное управлении МЧС.

О ЧП стало известно около 4 часов утра в воскресенье.

«Поступило сообщение о запахе гари в подъезде многоквартирного трехэтажного дома, по адресу: г.Ярославль, ул.Стачек. Из окна первого этажа идет дым. Предварительно спасено 50 человек, эвакуировано 100 человек», — сказано в сообщении МЧС.

На месте пожара работали полсотни спасателей и 20 единиц техники. На кадрах с места инцидента видно, что дом был полностью охвачен огнем: горит крыша, пламя заметно и в окнах первого этажа.

Около 8 утра (мск) было объявлено о ликвидации открытого горения на площади 700 кв.м.

«В результате пожара, к сожалению, пострадал 1 человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — сказано в сообщении спасателей.

Для жителей дома организовали пункт временного размещения. Причину ЧП устанавливают представители пожарного надзора.