В красноярском нацпарке "Столбы" мужчина сорвался со скалы
Как рассказали в КГКУ "Спасатель", ЧП произошло 28 марта. 50-летний мужчина упал со скалы Ермак. В результате падения он получил открытую черепно-мозговую травму и потерял сознание.Спасателям красноярского поисково-спасательного отряда пришлось эвакуировать пострадавшего с территории Столбов на носилках. Его донесли до ближайшего поста и передали в руки работникам приехавшей скорой помощи.
"Во избежание травматизма в очередной раз просим посетителей национального парка без специальной подготовки и снаряжения не покорять вершины красноярских Столбов!" - с таким призывом обратились спасатели к туристам.