В красноярском нацпарке "Столбы" мужчина сорвался со скалы

В красноярском национальном парке "Столбы" мужчина пострадал, сорвавшись со скалы.

© КГКУ "Спасатель"

Как рассказали в КГКУ "Спасатель", ЧП произошло 28 марта. 50-летний мужчина упал со скалы Ермак. В результате падения он получил открытую черепно-мозговую травму и потерял сознание.Спасателям красноярского поисково-спасательного отряда пришлось эвакуировать пострадавшего с территории Столбов на носилках. Его донесли до ближайшего поста и передали в руки работникам приехавшей скорой помощи.