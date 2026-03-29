Похитившего трех наркоторговцев отправили под арест

Житель Омской области, которого обвиняют в создании организованной группы и похищении трёх наркоторговцев, отправлен в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба омских судов.

Тарский городской суд Омской области рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 43-летнему местному жителю. Следствие считает, что он причастен к похищению граждан, хранивших наркотики.

«Осенью 2025 года обвиняемый создал организованную группу, которая с его участием похитили у гаражей в г. Таре трёх человек, причастных к незаконному хранению наркотических средств, для совершения против них незаконных действий», — говорится в материалах.

Члены группы заявили, что хотели «проучить похищенных».

Суд учел, что обвиняемый уже был судим за особо тяжкое преступление и сейчас находится под административным надзором. Его отправили в СИЗО.