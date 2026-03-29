Стая собак напала на российскую легкоатлетку Ирину Масанову во время пробежки на Кипре. Об этом спортсменка рассказала в своих соцсетях.

Масанова рассказала, что смогла отбиться от одного пса, но не справилась еще с двумя. Масанова отметила, что не может отпустить руку, потому что оттуда сразу хлещет кровь. В больнице Масановой наложили швы и выписали антибиотики.

Россиянка отметила, что ситуацию можно было бы избежать, если бы хозяйка одной из собак не начала их звать. После этого собаки повалили спортсменку на землю.

7 марта лыжницы Арина Кусургашева и Алина Кудисова упали во время масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026 из-за появившейся на трассе собаки.

Животное появилось перед группой лыжниц на одном из участков, что повлекло столкновение: Кудисова упала на первой, следом за ней равновесие не удержала Кусургашева. Причем Кусургашева смогла подняться и продолжить марафон, а вот ее соперница была вынуждена сойти с дистанции: Кудисова не смогла сразу подняться, лыжница расплакалась из-за того, что вероятно, получила травму.