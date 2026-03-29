Пожар начался в порту Усть-Луга после атаки БПЛА на Ленобласть

Пожар начался в порту Усть-Луга после атаки БПЛА на Ленинградскую область. Об этом в Max сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, ночью 29 марта силы ПВО сбили 31 беспилотник самолетного типа.

"Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть- Луга", - добавил губернатор.

О пострадавших в результате атаки не сообщается.

Напомним, опасность БПЛА была объявлена в Ленобласти в ночь на воскресенье. Возможно снижение скорости мобильного интернета, предупредили региональные власти.