Жителей села в Дагестане начали эвакуировать из-за подтопления

Более 460 домов в селе Адильотар, расположенном в Хасавюртовском районе Дагестана, оказались подтоплены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы района Багаутдин Мамаев, заявление которого опубликовано в Telegram-канале местной администрации.

В Адильотаре наблюдается наиболее тяжелая ситуация.

"На сегодняшний момент 468 домов подтоплено, идет эвакуация населения полностью", — рассказал Мамаев.

Он уточнил, что жителей вывозят из населенного пункта на КАМАЗах и УАЗах. Для людей организовали три пункта временного размещения, при этом все граждане предпочли остаться у родственников.

По словам главы района, из больницы Ботаюрт эвакуировали 43 пациента. Шесть человек транспортировали в городскую больницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.

28 марта на Дагестан обрушились ливни и шквалистый ветер. Из-за обильных дождей в регионе произошли массовые подтопления, наблюдались перебои в работе систем водо- и электроснабжения. В Махачкале был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Комментируя ситуацию, глава республики Сергей Меликов отметил, что объем осадков в некоторых районах Дагестана побил многолетние рекорды.