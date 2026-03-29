Обломки БПЛА повредили учебное заведение в Тульской области

В городе Узловая Тульской области в результате ночной атаки беспилотников пострадало одно из образовательных учреждений. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, повреждения возникли из-за падения обломков сбитого дрона. В здании учебного заведения выбиты стекла, другие детали уточняются.

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, уничтожив семь летательных аппаратов, которые пытались проникнуть на территорию области.

Власти отмечают, что угроза новых атак сохраняется, ситуация находится под контролем оперативных служб.