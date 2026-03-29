Неизвестные напали на военкома с ножом

В Одессе произошло массовое нападение на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Один из военкоматовцев получил ножевое ранение, сообщили в пресс-службе городского военкомата.

По данным ведомства, сотрудники ТЦК остановили мужчину для проверки документов. Выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учёта.

При попытке доставить его для составления протокола в ситуацию вмешались местные жители, которые устроили драку.В результате один из военкомов получил ножевое ранение и был экстренно госпитализирован.

Ранее на Украине также неоднократно фиксировались случаи нападений на сотрудников ТЦК на фоне принудительной мобилизации.