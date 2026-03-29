На Сахалине локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Сахалинской области. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в канале MAX. Инцидент произошел в районе села Взморье на железнодорожном участке Южно-Сахалинск — Поронайск.

В поезде находилось 80 пассажиров. Отмечается, что никто из них не пострадал. В результате была временно приостановлена эксплуатация поездов по направлениям Южно-Сахалинск — Томари и Южно-Сахалинск — Ноглики.

Позднее региональный ГУ МЧС сообщил, что бригада из десяти человек и две единицы техники уже завершили восстановительные работы на месте происшествия. Движение поездов было восстановлено.