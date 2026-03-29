В Пензенской области ввели план «Ковёр»

Воздушное пространство над территорией Пензенской области временно закрыто для обеспечения безопасности граждан, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Как пояснил губернатор, аэропорт региона временно не обслуживает рейсы.

«В Пензенской области введён план «Ковёр», — говорится в сообщении Мельниченко.

Ранее в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов.

Российские средства ПВО за девять часов уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией России.