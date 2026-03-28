В польском лесу упали два воздушных шара с контрабандой

В польском лесу зафиксировано падение двух воздушных шаров, к которым были прикреплены пакеты с контрабандными сигаретами общим количеством 4 тыс. штук. Об этом сообщает RMF 24 со ссылкой на сведения полиции.

Официального подтверждения точки запуска воздушных шаров от полиции пока не поступало. Однако, по первоначальным данным, место запуска находилось в радиусе 50 км от Варшавы. RMF 24 предполагает, что шары были запущены с территории Белоруссии. Обнаруженный контрабандный товар был конфискован сотрудниками полиции. Оперативные службы завершили работу на месте происшествия.

По данным издания, в последние недели военные радиолокационные системы неоднократно фиксировали факты вторжения неопознанных объектов в воздушное пространство Польши вблизи восточной границы. В большинстве случаев эти объекты, представляющие собой воздушные шары, приземлялись в районе Подляского воеводства.

16 марта житель польской деревни Кшивовежбы нашел обломки воздушного объекта на границе с Украиной. Он наткнулся на аппарат, когда занимался вырубкой деревьев в лесной местности.