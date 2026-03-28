Суд обратил имущество умершего экс-мэра Вологды Шулепова в доход государства

Вологодский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества экс-мэра Вологды Евгения Шулепова. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

«Все заявленные в исковом заявлении объекты недвижимости, транспортные средства марок Lexus, BMW, маломерное судно и денежные средства обратить в доход государства», — говорится в сообщении.

Шулепов скончался в областной клинической больнице 17 сентября. Там он длительное время лечился от хронического заболевания.

24 сентября Вологодский городской суд приостановил производство по делу бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова в связи с его смертью.