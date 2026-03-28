В дагестанском Хасавюрте из-за наводнения обрушился второй ж/д мост

Поезд «Махачкала — Санкт-Петербург» изменит маршрут, а движение на участке «Хасав-Юрт — Кади-Юрт» приостановлено, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Там добавили, что пострадавших в результате ЧП нет.

Наводнение в Дагестане спровоцировали сильные ливни, которые начались ещё накануне вечером. Более 320 тысяч человек в 132 населённых пунктах остались без электричества, эвакуированы десятки человек.

В Махачкале введён режим ЧС.