Рэпера Оксимирона повторно объявили в розыск в России

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) был вновь внесен в розыск МВД России после заочного приговора по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

Данные ведомственной базы МВД РФ свидетельствуют о том, что Федоров Мирон Янович, известный как Oxxxymiron, был переобъявлен в розыск по статье УК России. В базе отмечено, что ранее он уже находился в розыске, однако теперь основанием для поиска стало новое решение суда, передает РИА «Новости».

Oxxxymiron также лишен права администрировать сайты и каналы на два года. Прокуратура уточнила, что артист заочно заключен под стражу.

В суде было установлено, что Oxxxymiron дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о деятельности иноагентов, но продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без необходимой маркировки. Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова в реестр иностранных агентов.

Рэпера Oxxxymiron приговорили к 320 часам работ за уклонение от статуса иноагента

Мировой судья в Петербурге признал музыканта Мирона Федорова (Oxxxymiron, признан иноагентом) виновным по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и назначил ему 320 часов обязательных работ.

Смольнинский районный суд Петербурга постановил заочно арестовать Oxxxymiron по обвинению в нарушении правил деятельности иностранного агента.