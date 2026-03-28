Маньяк Гаськов признался в более 100 убийствах

Маньяк Алексей Гаськов заявил, что с 1995 года совершил свыше 100 убийств, а также признался в сотрудничестве со следствием и раскаянии.

Маньяк Алексей Гаськов заявил, что с 1995 года совершил более 100 убийств, передают «Вести».

По словам самого Гаськова, точное количество он не знает, так как не вел подсчетов, отметив: «Я с 1995 года начиная, навскидку, я же, конечно же, не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают, но на мой взгляд, на вскидку, это 100 с лишним убийств».

Гаськов также сообщил, что раскаялся и неоднократно писал явки с повинной в попытке сотрудничать со следствием. Впервые его задержали в декабре 2002 года в Бердске по подозрению в убийствах и изнасилованиях девушек, однако тогда доказать его виновность не удалось.

Позже, в мае 2006 года, его вновь задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки, а через год приговорили к 10 с половиной годам колонии. Освободился он в 2016 году.

В июле 2024 года биологическая экспертиза подтвердила, что образцы с мест убийств в Подмосковье в 2002 году принадлежат Гаськову.

Следствие продолжает проверять Гаськова на причастность к другим нераскрытым преступлениям.

