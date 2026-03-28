В Париже предотвратили теракт у Bank of America

В центре Парижа патрульные задержали 17-летнего юношу с самодельным взрывным устройством у отделения американского банка, предотвратив попытку теракта.

О задержании человека по подозрению в подготовке взрыва у отделения Bank of America в центре французской столицы сообщила газета Le Journal du Dimanche, передает ТАСС.

По ее данным, предполагаемый участник атаки был схвачен в 03:25 в ночь на пятницу возле здания банка.

Патрульные заметили мужчину с зажигалкой у самодельного взрывного устройства, состоявшего из бутылки с прозрачной жидкостью и петарды с 650 г пороха. Он пытался поджечь фитиль, после чего был немедленно обезврежен. Второй подозреваемый, находившийся рядом, сумел скрыться.

На допросе задержанный рассказал, что их с сообщником нанял неизвестный и пообещал выплатить 600 евро за подрыв. Расследование поручили управлению судебной полиции. По информации канала TF1, задержанным оказался 17-летний подросток.

К делу подключились Национальная антитеррористическая прокуратура Франции и Главное управление внутренней безопасности DGSI. Возбуждено производство по обвинениям в «Покушении на причинение ущерба посредством поджога или с использованием опасных средств в связи с террористической деятельностью», а также по статьям о изготовлении, хранении и транспортировке взрывных устройств и создании террористического преступного сообщества.

У офиса американского банка дежурит наряд полиции. Территория вокруг здания не оцеплена, однако стражи порядка заявили, что на месте продолжается расследование, и попросили представителей СМИ не задерживаться у банка.

Ранее во Франции по подозрению в подготовке скоординированных терактов задержали двух радикальных исламистов.