Жениха изрезали ножом в ночь после свадьбы в Ленинградской области

24-летнего жителя Кронштадта ранили ножом в ночь после свадебного торжества. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел в квартире дома на Посадской улице. Днем пострадавший женился, а компания его друзей решила продолжить празднование в квартире.

По предварительным данным, между женихом и его 18-летним знакомым из Тувы произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый юноша ударил оппонента ножом.

— Прибывшим нарядом полиции на месте происшествия был обнаружен 24-летний местный житель, проживающий по данному адресу, со множественными ножевыми ранениями, — уточнили в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан.

Днем ранее пьяная женщина поссорилась со своим супругом в квартире дома на Юбилейной улице в Мытищах и ударила его ножом. Мужчину доставили в больницу.