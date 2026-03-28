Жениха изрезали ножом в ночь после свадьбы в Ленинградской области
24-летнего жителя Кронштадта ранили ножом в ночь после свадебного торжества. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Ленинградской области.
Инцидент произошел в квартире дома на Посадской улице. Днем пострадавший женился, а компания его друзей решила продолжить празднование в квартире.
По предварительным данным, между женихом и его 18-летним знакомым из Тувы произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый юноша ударил оппонента ножом.
— Прибывшим нарядом полиции на месте происшествия был обнаружен 24-летний местный житель, проживающий по данному адресу, со множественными ножевыми ранениями, — уточнили в публикации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан.
Днем ранее пьяная женщина поссорилась со своим супругом в квартире дома на Юбилейной улице в Мытищах и ударила его ножом. Мужчину доставили в больницу.