Грузовик с 12 тоннами KitKat угнали по пути из Италии в Польшу

Огромная партия – почти 414 тыс. шоколадных батончиков KitKat – была похищена вместе с фурой во время перевозки из Италии в Польшу.

Около 12 тонн шоколадных батончиков KitKat были похищены в Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на France-Presse.

В сообщении компании Nestle говорится: «Огромная партия шоколадных батончиков KitKat весом около 12 тонн была украдена в Европе».

Как уточнил канал CBS, грузовик, перевозивший почти 413,8 тыс. батончиков, был угнан во время транспортировки по Европе. Фура следовала с завода в Италии и должна была прибыть в Польшу.

В Nestle предупредили, что кража крупной партии может привести к дефициту батончиков KitKat на полках магазинов.

