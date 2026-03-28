Таинственно исчез четвертый член семьи Усольцевых

Старший сын Ирины Усольцевой исчез из Сети перед круглой датой со дня пропажи семьи. Его нет уже третий день, сообщает aif.ru.

Сын пропавшей Ирины Усольцевой — Данил Баталов — сразу после пропажи семьи участвовал в телешоу, где излагал свою версию случившегося. После этого он прогулялся по Москве, снял веселые видео и потратил в баре Хэллоуин «кругленькую сумму».

Пользователи раскритиковали молодого человека, после чего он перестал рассказывать о личной жизни в соцсетях и публиковать фото.

Теперь Баталов и вовсе третий день не отмечается в соцсетях, он «исчез» 26 марта. При этом сегодня исполнилось полгода со дня пропажи семьи Усольцевых.

Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге под Красноярском 28 сентября 2025 года. Долгие поиски не дали результата, этой весной они будут продолжены. В СКР считают, что произошел несчастный случай.