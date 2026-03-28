Стало известно о выпавшем из окна в Москве студенте одного из лучших вузов

В Москве из окна 11-го этажа выпал студент МГТУ имени Баумана. Об этом стало известно из публикации Shot.

По информации портала, происшествие случилось в учебно-лабораторном корпусе на Рубцовской набережной. В свою очередь, Telegram-канал «112» сообщает, что инцидент произошел прямо во время пары.

Отмечается, что молодому человеку удалось выжить, у него сломаны ноги.

Ранее, 27 марта, стало известно, что из окна выпал приехавший на олимпиаду в Москву школьник.